Роспуск Верховной Рады будет оспорен в Конституционном суде, – Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который уже высказывался по поводу того, что Президент Владимир Зеленский свою деятельность начинает с нарушений Конституции Украины, заявил, что роспуск Рады будет обжалован в Конституционном суде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», - написал Андрей Парубий.

В комментариях к этому же посту спикер Рады, отвечая на вопрос, «будет ли оспорено это нарушение Конституции в Конституционном суде», ответил положительно.

Напомним, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы.