«Сегодня подам заявление в Раду», - Гройсман о своей отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 22 мая, передает РБК-Украина.

Отрывая заседание правительства, он напомнил о том, что 20 мая подал заявление об отставке.

- Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную Раду Украины, - сказал он.

Премьер отметил, что за три года правительству удалось сменить тренд в стране с разрушения на рост. В то же время он заявил, что трех лет было недостаточно для того, чтобы решить все проблемы

- На сегодня мы имеем макроэкономическую стабильность. Экономика растет, - добавил Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Отметим, ранее Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.