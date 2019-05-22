Ставший главой Администрации Президента Богдан подпадает под люстрацию, - замминистра юстиции

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов разъяснил применение Закона Украины «Об очищении власти» к должности главы Администрации Президента Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что главой Администрации Президента стал бывший юрист олигарха Игоря Коломойского Игорь Богдан. Он также ранее работал в Кабмине Николая Азарова.

«1. Должность главы Администрации Президента прямо указана в части 5 статьи 2 Закона, как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очищению власти (люстрации). 2. Статус этой должности по Закону «О государственной службе» не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения. 3. Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его исполнять. Люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона.