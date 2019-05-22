Ставший главой Администрации Президента Богдан подпадает под люстрацию, - замминистра юстиции

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов разъяснил применение Закона Украины «Об очищении власти» к должности главы Администрации Президента Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Напомним, что главой Администрации Президента стал бывший юрист олигарха Игоря Коломойского Игорь Богдан. Он также ранее работал в Кабмине Николая Азарова.
«1. Должность главы Администрации Президента прямо указана в части 5 статьи 2 Закона, как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очищению власти (люстрации).
2. Статус этой должности по Закону «О государственной службе» не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения.
3. Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его исполнять. Люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона.
4. Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона. Мы готовы это сделать и в этом случае.
5. В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основании его положений. Лица, которые покинули свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, внесенных в реестр люстрированных людей», - заявил Петухов.