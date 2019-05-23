ПриватБанк подал иск в американский суд против олигарха Коломойского

Государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные на сайте суда.

Гражданский иск был подан 21 мая. Информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.

Как пишет Bloomberg, ПриватБанк обвинил Коломойского в отмывании денег по неправомерно выданным кредитам. На эти деньги олигарх якобы приобрел недвижимость через сеть компаний в Делавэре и Огайо.

Как известно, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка, признав, что были допущены нарушения. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Рассмотрение дела проводилось на протяжении 2,5 лет и за три дня до второго тура выборов Президента Украины принял это решение.

Отметим, что Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что во время национализации ПриватБанка была нарушена процедура.

Позже Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил Президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по «ПриватБанку».