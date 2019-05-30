Зеленский внес в Раду представление на увольнение главы МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

В документах отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Зеленский настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в АП готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Как известно, 30 мая Верховная Рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За отставку премьера проголосовали 97 нардепов.