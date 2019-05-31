Зеленский утвердил новый состав Совета нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте президента.

Своим указом Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, председателем СНБО является Зеленский. В новый состав СНБО входят - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Зеленский своим указом исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Напомним, 28 мая Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО.