Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Александр Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Данилюк родился в Молдове, а после переезда его семьи в Киев, учился в физико-математическом классе киевской школы. В 1998 году окончил Национальный технический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций.

Помимо этого, в течении двух лет Данилюк учился в Бизнес школе университета Индианы (США), где получил МВА. Он полиглот: владеет, помимо украинского и русского, английским, испанским и французским языками.

В 1995 году Данилюк работал в качестве брокера в украинской компании TEKT, затем руководил департаментом инвестиционного банкинга в «Альфа Капитал». Также он был младшим инвестиционным менеджером в американском фонде WNISEF и работал в международной консалтинговой фирме McKinsey & Company в Лондоне и Москве.

В период с 2006 по 2010 год Данилюк руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге. С 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, который находился под патронатом одиозного Сергея Левочкина.

После Майдана Данилюка уволил и.о. президента Александр Турчинов с должности советника Виктора Януковича. Летом 2014 года Петр Порошенко назначил Данилюка представителем президента в Кабмине.

В 2015-м Данилюк стал замглавы Администрации президента Порошенко. В 2016 году, после отставки премьера Арсения Яценюка, Данилюк стал министром финансов Украины.

по квоте БПП. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку». Ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового Президента по юридическим вопросам.

Также президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отметим, что 22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова. Также он назначил своего советника Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.