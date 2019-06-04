Глава управления коммунсобственности мэрии Николаева претендует на руководящую должность в Министерстве ЖКХ

Начальник управления коммунальным имуществом Николаевского городского совета Мкртыч Мкртчян претендует на должность в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом свидетельствует его электронная декларация о доходах, которую он подал как кандидат на должность в министерстве.

Мкртчян хочет стать генеральным директором Директората пространственного планирования территорий и архитектуры.

Напомним, что ранее Мкртчян работал вице-мэром Николаева, также он был главой управления коммунальной собственности в мэрии Херсона.

«Херсонские факты» пишут, что отец чиновника Самвел Мкртчян – владелец фирмы «Кайсар», которая занимается ремонтом дорог. В 2016 году Мкртыч Мкртчян рассказывал об амбициях работать в Киеве. Если он будет назначен, его зарплата составит порядка 50 тысяч гривен в месяц: именно такая сумма указана в объявлении о свободной вакансии, которое опубликовал Минрегионстрой.

В своей декларации Мкртчян указал, что владеет третью особняка в Херсоне (общей площадью 367,3 кв.м). В 2018 году он получил почти 173 тысячи гривен зарплаты от Николаевского городского совета.