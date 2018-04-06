Сенкевич вернул бывшего вице-мэра Мкртчяна, но на должность начальника управления коммсобственности Николаева

Бывший вице-мэр по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян стал начальником управления коммунальной собственности Николаевского городского совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Николаевском горсовете.

При этом, о данном назначении свидетельствуют изменения на странице управления. Так, в графе «начальник» значится Мкртыч Мкртчян. Обновления внесены в пятницу, 6 апреля.

Как известно, еще в январе 2018 года и.о. мэра Николаева - секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова предлагала Мкртчяну занять эту должность, и он дал свое согласие.

Напомним, ранее должность начальника управления коммунального имущества занимал Юрий Гавриш. Однако, месяц назад он уволился с должности по собственному желанию.

Как известно, до назначения на должность вице-мэра Николаева в феврале 2017 года Мкртыч Мкртчян работал начальником Управления коммунальной собственности Херсонского городского совета.