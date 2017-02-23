Горсовет утвердил херсонского чиновника на должность вице-мэра Николаева по вопросам ЖКХ

Депутаты Николаевского городского совета утвердили начальника Управления коммунальной собственности Херсонского городского совета Мкртича Мкртчяна на должность заместителя городского головы Николаева по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ввели его в состав исполкома.

Соответствуещее решение было принято в ходе второго заседания 16-ой сессии Николаевского горсовета.

Перед тем, как депутаты утвердили кандидатуру Мкртича Мкртчяна на должность вице-мэра, тот рассказал о себе, сообщив, что у него есть опыт работы в сфере жилищного хозяйства.

- Есть опыт в использовании информационных технологий. Мы все понимаем, что в сфере ЖКХ нас ждут реформы, которые связаны с тем, что правила сейчас меняются, поэтому считаю, что опыт мой и определенные навыки будут полезны для города Николаева, - заявил Мкртчян.

Отвечая на вопросы депутатов, Мкртчян сказал, что одним из первых шагов на должности директора Департамента ЖКХ станет автоматизация ряда процессов в работе департамента. По его словам, это сделает «намного прозрачнее» работу департамента ЖКХ. принимать в коммунальную собственность «Николаевоблтеплоэнерго».

- Мы будем начинать с вопроса приема в коммунальную собственность облтеплоэнерго, надо утвердить схему санитарной очистки. думаю, что депутатский корпус поможет нам определиться с приоритетами, а я постараюсь все позывы представить городскому голове, чтобы мы могли принимать консолидированные решения по всем вопросам, - добавил Мкртчян.

В результате «за» кандидатуру Мкртчяна проголосовали 43 депутат, «против» - 0, воздержались - 4, не голосовали – 2 депутат.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Сенкевич предложил херсонскому чиновнику занять должность вице-мэра вместо Валентина Гайдаржи, который выиграл конкурс на должность заместителя главы Николаевской ОГА.