Вместо Гайдаржи на должность вице-мера Сенкевич внес кандидатуру херсонского чиновника

Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил депутатам Николаевского городского совета кандидатуру начальника Управления коммунальной собственностью Херсонского городского совета Мкртичу Мкртчяну стать вице-мэром Николаева.

Такое предложение мэр Николаева внес на рассмотрение депутатов Николаевского совета в ходе второго заседания 16-ой сессии.

Так, Сенкевич сообщил о том, что на его рассмотрение поступило заявление на увольнение по собственному желанию от его заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валентина Гайдаржи.

- Этот вопрос возник вчера после моего разговора с Валентином Викторовичем (Гайдаржи, - ПН), - сообщил Сенкевич.

В связи с уходом Гайдаржи, Сенкевич предложил утвердить кандидатуру Мкртича Мкртчяна на должность вице-мэра Николаева. Вопрос был внесен в повестку дня.

Как известно, еще в декабре соощалось о том, что мэр Николаева предложил чиновнику из Херсона стать его вице-мэром