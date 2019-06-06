Сессия Николаевского горсовета: Директор дворца спорта «Трудовые резервы» просит, чтобы город забрал его себе на баланс ОНЛАЙН

В четверг, 6 июня, в Николаевском городском совете проходит шестое пленарное заседание 51-й земельной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начаться оно должно в 10:00. Как известно в повестке дня земельные вопросы

Напомним, что вопросы из раздела «разное» депутаты рассмотрели на первом пленарном заседании сессии 14 марта. На втором пленарном заседании депутаты согласовали некоторые социальные вопросы, а после того, как депутаты стали отрицательно голосовать за вопросы горожан, Сенкевич прервал сессию. На третьем пленарном заседании, 9 апреля, депутаты утвердили более 100 вопросов, которые касаются граждан города, а также те, которые касаются коммунальных предприятий. За вопросы частников депутаты голосовали отрицательно. 25 апреля состоялось четвертое заседание сессии. По причине того, что тогда в зале осталось всего шесть депутатов, Сенкевич объявил еще один перерыв. В четверг, 16 мая, депутаты вновь проработали не долго и ушли на перерыв.

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:37 Директор спорткомплекса «Трудовые резервы» Константин Владимирович сообщил, что приказом управления образования дворец спорта был передан Могилянке, не согласовав то, что там все еще находится спортшкола. В школе занимается более 600 детей, в школе шесть видов спорта. В частности, он попросил сберечь этот зал, чтобы дети смогли заниматься спортом.

- Родительский комитет, дети. я вас прошу, поддержите нас и примите решение, чтобы передать этот дворец спорта в городскую собственность, тогда мы сохраним его и он будет работать по назначению, - попросил директор спорткомплекса.

В этот момент дети начали кричать: «Помогите сохранить наш зал».

Депутат Анатолий Дюмин поинтересовался, не будет ли это очередным долгостроем, так как на его восстановление нужна большая сумма денег. Секретарь горсовета Татьяна Казакова сообщила, что в 2018 году было зарезервировано 8 миллионов гривен на данный объекта.

Депутат Алексей Лепишев отметил, что в прошлом году на комиссии были согласовано решение по поводу принятия дворца спорта в собственность города и предположил, что возможно вопрос завис в Киеве.

10:28 На сессии зарегистрировалось 27 депутатов, заседание пока не полномочно. В зале очень много активистов. Также есть дети-спортсмены, один из них держит в руках плакат с надписью: «Помогите вернуть наш зал».

10:20 Перед началом сессии активист Александр Дяченко хотел пронести в зал коробку с яйцами и зеленкой. Полиция около 15 минут не впускала его в зал и объясняла, что входить в сессионный зал с продуктами питания запрещено. В итоге, его таки впустили в зал, так как он пообещал, что ничего противозаконного делать не будет. После этого Дяченко поставил коробку на президиум, где сидел мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Татьяна Казакова. В частности, активист попросил извиниться Сенкевича перед всеми горожанами за кадровые ошибки, имея ввиду директора КОПа Глеба Новоторова и за то, что детей травят маргарином и некачественными сосисками. В свою очередь, мэр заявил, что Новоторов не имеет к этому никакого отношения.