Нардепы отказались увольнять министров иностранных дел и обороны

Верховная Рада Украины отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Об этом сообщает «Левый берег».

Депутаты рассматривали два проекта постановления - комитетский, в котором предлагалось принять отставку Климкина (№10367), и президентский, который предлагал уволить министра (№10346). Первый набрал 141 голос, второй - 137 голосов при 226 минимально необходимых.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. Он подал в отставку 17 мая.

Проект постановления об увольнении министра обороны Степана Полторака №10344 набрал еще меньше голосов - только 67 «за». Он тоже остается на должности.

Верховная Рада назначила Степана Полторака на должность министра обороны Украины 14 октября 2014 года. Перед этим он занимал должность командующего Национальной гвардией Украины.

В октябре 2018 года Полторак уволился с военной службы, чтобы остаться на должности министра обороны, которая с 2019 года стала гражданской. 20 мая он подал в отставку.

Большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но должность министра иностранных дел и министра обороны – «президентская». Кандидатуру главы МИДа и Минообороны выбирает Президент Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.