Партия Порошенко «Европейская солидарность» проводит предвыборный съезд ОНЛАЙН

В воскресение, 9 июня, в Киеве проходит второй этап съезда переименованной партии экс-Президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Трансляцию ведет « 5 канал».

На этом съезде будет представлена команда партии.

Съезд начался с исполнения гимна Украины и документального фильма о президентстве Порошенко. На мероприятии присутствуют спикер Парламента Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, народные депутаты Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Ирина Луценко, Николай Княжицкий и другие.

Как известно, антирейтинг «Европейской солидарности» самый высокий среди всех остальных партий. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей. Вслед за ней идут партии «Батькiвщина» – 27,8%, «Радикальная партия» – 25,6%, «Оппозиционная платформа» – 24,6%, «Оппозиционный блок» – 22%, «Народный фронт» – 20,6%.