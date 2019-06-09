Конституционный суд Молдовы назначил временного президента

Сегодня утром, 9 июня, Конституционный суд вынес решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова.

Об этом сообщает информационный портал «Point.md».

На этот пост назначен заместитель председателя Демократической партии Павел Филип.

В решении КС говорится, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов.

«Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении», - говорится в решении.

Павел Филип должен уведомить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Напомним, ранее 61 молдавский депутат на экстренном заседании парламента 8 июня проголосовал за признание Молдовы «захваченным государством».