«Если выиграем на выборах»: Порошенко заявил о намерении стать премьер-министром

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Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не исключает возможность после парламентских выборов возглавить Кабинет министров.

Об этом он заявил во время съезда своей политической силы «Европейская солидарность».

Экс-президент отметил, что в случае победы партии на внеочередных выборах в Верховную Раду не исключает возможность стать премьером.

– Если мы выиграем - да, - сказал Порошенко.

Напомним, 9 июня партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» представила первую «десятку» избирательного списка.

Анатолий Чубаченко

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