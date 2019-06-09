«Это команда людей, которые по-настоящему верят и хотят», – бизнесмен из Николаева Арахамия рассказал, почему пошел к Зеленскому

Давид Арахамия на съезде 9 июня. Фото: LB.ua Николаевский бизнесмен, владелец IT-компании «Template Monster», волонтер Давид Арахамия объяснил свое решение баллотироваться в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» тем, что команлда нынешнего Президента – это люди, которые по-настоящему верят и хотят.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в воскресение, 9 июня, в Киеве состоялся съезд «Слуги народа», в ходе которого Давид Арахамия был представлен как кандидат по избирательному списку партии под №4. Это означает. Что он однозначно попадет в новый состав Рады.

Давид Арахамия, объясняя свой выбор, написал развернутый пост. По его словам, после длительного общения как с Владимиром Зеленским, так и его соратниками, в том числе и главой АП Андреем Богданом, он начал им верить, потому что увидел в них людей, которые действительно хотят перемен.

Далее приводим полную версию текста Арахамии:

«Наверное, пришло время написать, чем я занимался в последние две недели и почему выпал из информационного пространства (извините меня, те, кто мне писали за долгие ответы).

Пару недель назад я лично познакомился с уже законно выбранным, но еще не официально назначенным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы провели около 4-х часов в довольно откровенных и глубоких разговорах о планах, целях, методах и возможностях. Те, кто меня знают лично должны понять, насколько я чувствителен к вопросам репутации и этики и ценностному совпадению с собеседниками.

Поскольку я никогда не хотел в политику, мне не было что терять, и я задавал открытые, едкие и я бы даже сказал наглые вопросы. И про Коломойского, и про команду, и про то, как видят достижение заявленного. Владимир отвечал спокойно, вовлеченно и очень открыто. Я познакомился с Андреем Богданом, которого все так боятся, и мы провели тоже большое количество времени вместе - моя оценка - бояться не надо, все, кого я знакомил потом, признавались, что были не правы в своих оценках.

Мой вывод - это команда людей, которые по-настоящему верят и хотят. Вы знаете, что я страшно верю в энергию или в ее отсутствие. Тут энергии ОЧЕНЬ много. Где-то не хватает компетенций, как это часто происходит и у меня, но не забывайте в стране сотни крутых экспертов из Украины, США и Европы, готовые включаться и помогать.

Назначение Алексея Гончарука из офиса BRDO - это инициатива Андрея. И тоже, как меня никто до этого из них не знал, так и Алексея никто до этого не знал.

В команду можно попасть не “по-блату”, а за признанные в обществе компетенции или авторитет в индустрии.

Мне искренне захотелось помочь людям, в руках у которых невиданная поддержка нации. Ведь результат может быть на 50% плохим или на 50% хорошим. Я сам себе задал вопрос - могу ли я это соотношение изменить в лучшую сторону или же нужно встать и отойти?

Это второй раз в жизни договор с самим собой.

В 2014 году, когда произошел захват Крыма, Николаев оказался в ситуации, когда можно было выстрелом из стартового пистолета сделать город про-российским или про-украинским.

У меня тогда было точно такое же чувство - абстрагироваться, уехать и наблюдать или же погрузиться на 110%, включить все ресурсы и попытаться изменить.

Тогда я выбрал вторую позицию и до сих пор не жалею и даже очень сильно горжусь. Мы создавали блок-посты, вешали украинские флаги на улице, создавали народное ополчение, привлекали морпехов к дежурству, объединяли людей и организовывали реальный отпор.

Сейчас ситуация точно такая же, только на политическом фронте. Или ты включаешься и п*здячишь до конца, или отходишь в сторону и ждешь того сладкого момента, когда можешь сказать: “А я же говорил, обосрутся”.

Мне 40 лет, у в жизни все есть, у меня четверо детей и осенью даст бог родятся еще двое. Мне есть, что в жизни терять, я либо останусь тут и изменю будущее, либо просто должен уже уезжать.

Каждый из нас делает свой выбор. Мне откровенно страшно идти в эту Раду. Я не законотворец, я по жизни организатор, менеджер. Я хочу заниматься инвестициями в страну, я хочу, чтобы в стране были деньги. Будут деньги - любой политик справится, даже если будет уровень коррупции.

В бедной стране - будущего нет. Смогу ли я повлиять на то, чтобы в стране стало больше денег? - думаю смогу, если будет хотя бы сотня человек с энергие, которые тоже хотят.

Мне кажется, что сотня есть. А еще много моих друзей идут в этом году в ВР из других партий. И в Голос, и в Солидарность, и к Смешко. Я полный профан в партийных договорняках, я не знаю, как договорятся партийные боссы и договорятся ли они вообще.

Но я точно знаю, что люди с одинаковыми ценностями способны договариваться по многим вещам вне зависимости от своего партийного флага, я это видел в текущей ВР, точно знаю, это будет и в будущей.

Мне страшно и я знаю, что может не получиться. Обещаю, что буду вести себя как всегда, делать все по велению сердца (иногда заблуждаясь и осознав корректируя себя) и ради наших с вами детей.

Вчера, я выступал на бизнес-форуме в Варшаве и там было около пятисот наших ребят-предпринимателей, которые уехали и открыли бизнесы там, они все смотрят на нас с надеждой и по-настоящему хотели бы вернуться. Они сильные, энергичные, предприимчивые и крайне смышленные. Они просто хотят честных правил игры и справедливости.

А правила игры в ВР - не поменяв правила, результат мы получим всегда предсказуемый.

Пишу этот пост больше не для вас, а для себя, чтобы в трудные минуты (а они теперь обязательно будут) перечитать и вернуться к тому, ради чего это все начиналось.

Я верю президенту, видел команду и верю в нее, верю в их истинные помыслы и очень сильно надеюсь, что у нас вместе получится».