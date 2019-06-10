Выборы Президента Казахстана выиграл преемник экс-главы государства Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76 % голосов.

Об этом, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, пишет Радио Азаттик.

По данным ЦИК, за кандидата от партии «Нур Отан» проголосовали 6,5 миллиона избирателей. Кандидат от движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов занял второе место, он набрал 16,2 %, или 1,4 миллиона голосов.

По данным ЦИК, единственная женщина-кандидат Дания Еспаева от партии «Ак жол» на третьем месте с 5,2 % голосов, за нее проголосовали 478 тысяч граждан.

Четверо других кандидатов получили не более 4 % голосов избирателей. Явка на выборах составила - 77,4%.

Выборы Президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не участвовал экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.

Напомним, что полиция в Казахстане задержала десятки людей в день выборов 9 мая. Они протестовали против избрания фактического преемника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Касим-Жомарт Токаева, который, как ожидается, не будет иметь реальных конкурентов.

Как известно, что ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. А после, Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.