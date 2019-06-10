«Гражданская позиция» представила первую десятку кандидатов в парламент – возглавил ее лидер партии Гриценко

В Киеве состоялся съезд партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, на котором был представлен список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщают «Українські новини».

Возглавил список лидер партии Гриценко. Также в первую пятерку вошли внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов, экс-депутаты Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также активистка Марина Соловьева.

Также в списках партии указаны Анатолий Забарило, Петр Ландняк, Николай Ладовский, Егор Фирсов, Виктор Трепак, Александр Савченко, Александр Кралюк, Андрей Мисик, Татьяна Урсалова, Александр Федоренко, Эдуард Харчина, Игорь Новосад, Сергей Гайстрюк, Николай Нещадим и Ирина Побидаш.

Напомним, что 9 июня в киевском ботаническом саду состоялся съезд партии Владимира Зеленского «Слуга народа», на котором были представлены первые 100 фамилий избирательного списка политсилы, а также отдельный кандидаты на одномандатных избирательных округах.