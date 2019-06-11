«Киевский патриархат был, есть и будет» - Филарет созывает собор для восстановления УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.

Об этом сообщает BBC.

Филарет сообщил об этом, отвечая на вопрос журналистов перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!».

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», - заявил Филарет.

Почетный патриарх уточнил, что планирует созвать Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Также на сегодняшнем форуме участники планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства».

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным», - сказал Филарет.

По его словам, так он сможет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».

Также почетный патриарх продолжил обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости его от Вселенского патриархата.

«Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал через него что делать», - добавил Филарет.

Ранее Филарет заявил, что двоевластия в Православной церкви Украины нет, хотя и не поддержал решение тогдашнего Священного Синода.