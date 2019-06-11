ЦИК зарегистрировала первых трех кандидатов по николаевским мажоритарным округам – все пошли как самовыдвиженцы

Центральная избирательная комиссия Украины 11 июня зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты по округам от Николаевской области. Все трое кандидатов пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

На 128 округе (Корабельный и Ингульский районы Николаева) зарегистрирована кандидатура Артема Ильюка, действующего нардепа от «Відродження».

На 129 округе (Центральный район Николаева, Витовский район области) зарегистрировали Дениса Жело, который представлял «Социал-Демократическую партию» нардепа Сергея Каплина.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский собирается переизбраться на 130 округе (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы).

Напомним, ранее стало известно, какие партии получили представительство в окружных избиркомах на Николаевщине.