Стало известно, какие партии получили представительство в окружных избиркомах на Николаевщине

В составе окружных избирательных комиссий №127-132 в Николаевской области наибольшее представительство имеет партия «Новая политика», меньше всего – партия «Объединение «Самопомощь».

Об этом сообщили в Гражданской сети «ОПОРА».

Всего в состав окружных комиссий Николаевщины были поданы кандидатуры от 30 субъектов представлений. Из них в полном объеме поступили представления от шести партий, имеющих свои фракции в текущем созыве Верховной Рады: Радикальной партии Олега Ляшко, ВО «Батьківщина», «Народного фронта», «Объединения «Самопомощь», «БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока».

Наибольшее представительство в ОИК имеют такие политические силы: «Новая политика» − пять членов комиссии; ВО «Батьківщина», Радикальная партия, Гражданская позиция, Украинская партия «Зеленая планета», Конгресс Украинских Националистов − по четыре члена комиссии. По три члена комиссии в ОИК имеют 12 партий («Видродження», «Народный фронт», политическая партия «Правый сектор», «Единая страна», «Всеукраинское аграрное объединение «Заступ», «Сила Людей» и другие), по два представителя ввели в состав ОИК №127-132 пять партий («БПП «Солидарность», «Либеральная партия», «Солидарность женщин Украины», партия Сергея Тигипко «Сильная Украина» и «Партия зеленых»). Кроме того, в состав окружных избирательных комиссий Николаевщины вошел один представитель партии «Объединение «Самопомощь» (ОИК №130).

Также «ОПОРА» проанализировала опыт работы представителей партий, вошедших в руководящий состав ОИК №127-132. На 127 округе опыт такой работы имеет председатель ОИК Ирина Домарацкая. Она была членом данной окружной избирательной комиссии на выборах Президента в 2019 году, членом Николаевской городской избирательной комиссии на местных выборах 2015 года, секретарем ОИК №132 на внеочередных выборах Президента в 2014 году. Информация об опыте работы заместителя председателя Натальи Иосиповой и секретаря Татьяны Кириенко не найдена.

На 128 округе секретарь ОИК Наталья Зажирко имеет опыт работы членом данной ОИК на выборах Президента Украины в 2019 году. Информация об опыте такой работы председателя Михаила Станковского и заместителя Кристины Стрельченко не найдена.

В свою очередь, председатель окружной избирательной комиссии №129 Евгения Антипова была членом данной ОИК на президентских выборах в 2019 году. Информация об опыте аналогичной работы заместителя председателя Валентины Сердцовой и секретаря Оксаны Клименко не найдена.

Председатель окружной избирательной комиссии №130 Лилия Гончаренко имеет опыт работы членом данной ОИК на выборах Президента в 2019 году, была членом ОИК №130 на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году. А заместитель председателя окружной избирательной комиссии Федор Барбалат был председателем данной ОИК на выборах Президента в 2019 году. Информация об аналогичном опыте секретаря ОИК Александра Васильева не найдена.

На 131 округе опыт работы в ОИК имеет заместитель председателя Александр Киценко. Он работал председателем данной комиссии на выборах Президента в 2019 году, председателем Вознесенской городской избирательной комиссии на местных выборах 2015 года, председателем ОИК №133 на внеочередных выборах Президента в 2014 году, членом ОИК №131 на внеочередных выборах Верховной Рады в 2014 году. А секретарь ОИК Тамара Козубняк была членом данной ОИК на выборах Президента в 2019 году. Информация об аналогичном опыте председателя ОИК Ольги Бушуевой не найдена.

В округе №132 председатель ОИК Виктор Можаев имеет опыт работы председателем комиссии на местных выборах в 2015 году, был членом комиссии на внеочередных выборах народных депутатов в 2014 году. Заместитель председателя ОИК Денис Абубакиров был председателем ОИК №132 на выборах Президента в 2019 году. Об опыте работы в ОИК секретаря комиссии Валентины Целищевой информации не обнаружено.

Ранее, 31 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением образовала 199 окружных избирательных комиссий в максимальном составе 18 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала нардепа-николаевца от БПП Хланя кандидатом на парламентские выборы.