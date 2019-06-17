Гройсман стал критиковать Порошенко – говорит, что у того не было воли, чтобы «вычистить правоохранительную систему»

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что надеется на изменение правоохранительной системы с приходом президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью «Фактам недели» на ICTV, сообщает «Левый берег».

При этом он едва ли не в первый раз поддал критике экс-президента Петра Порошенко.

- Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была враждебной. Возьмите СБУ, прокуратуру, таможенники – они взяли в оборот эту историю, и мне сложно было пробить. А поменять кого-то в этой системе у меня не было никаких рычагов. Сегодня у меня есть надежда, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, которые будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия для экономики, - сказал он.

- Раньше, к превеликому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было, и мои разговоры заканчивались ничем. Сейчас у меня есть шанс, - заявил Гройсман.

Напомним, что в январе 2019 года Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок. На досрочные выборы в Верховную Раду премьер-министр ведет собственную политическую силу «Украинская стратегия».