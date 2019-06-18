Послом США в Украине назначили 72-летнего Уильяма Тейлора – ранее он уже работал на этой должности

Соединенные Штаты Америки назначили Уильяма Тейлора новым послом в Украине.

Об этом сказано на странице посольства в Facebook.

Сообщается, что он будет занимать должность на время выборов Верховную Раду и на момент «переходного периода».

«Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», - сказано в сообщении.

Уильям Тейлор уже руководил посольством в Украине с 2006 по 2009 год. По словам самого посла, он ждет начала работы с Президентом Украины Владимиром Зеленским и всеми украинскими чиновниками.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - сказал посол Тейлор.

Справка

Уильям Тейлор родился в 1947 году, учился в Гарварде, служил офицером пехоты армии США в Германии и Вьетнаме, имеет ранг капитана. В 1992 году работал в Госдепе США в ранге посла, как координатор государственной помощи США странам бывшего Советского Союза и Восточной Европы. После теракта 11 сентября 2001 года был назначен на должность координатора американской и международной помощи Афганистана. Участвовал в операции США в Ираке.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.