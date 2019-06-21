«Оппоблок» выставил Елену Бондаренко «мажоритарщиком» на один из округов в Николаевской области

Елена Бондаренко Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко будет баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №131 (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы).

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источники в избирательном штабе «Оппоблока».

Вадим Новинский Также, по имеющейся информации, владелец завода «Николаевская верфь СМГ» (бывш. ЧСЗ, – ПН), глава фракции «Оппозиционного блока» в Раде Вадим Новинский, который также рассматривал возможность похода в парламент по однмоу из николаевских округов, будет баллотироваться по мажоритарному округу в Мариуполе.

Отметим, что поданный список кандидатов от «Оппозиционного блока» не совпадает с той первой десяткой, которая была обнародована на съезде партии 10 июня. В частности, в новой версии отсутствует глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, который ранее был на 5 месте.

На данный момент избирательный список «Оппозиционного блока» возглавляет внефракционный народный депутат Евгений Мураев. В первую десятку списка также вошли: народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, генеральный директор ОАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андриив, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Павлограда Анатолий Вершина.

Напомним, ранее Елена Бондаренко в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала «112 Украина» назвала войну на Донбассе гражданской. Также Бондаренко неоднократно выступала на российский пропагандистских телевизионных шоу.

Отметим, в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа».