ЦИК зарегистрировала список партии Гройсмана – среди них нардеп от Николаевщины Креминь и экс-глава управления молодежи Соколик

ЦИК зарегистрировала 63 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах от политической партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что в списке нет ни одного мажоритарщика. Решение не выдвигать мажоритарных кандидатов на одном из многомандатных округов политсила приняла на съезде 7 июня.

Причиной такого решения является то, что «Украинская стратегия Гройсмана» последовательно поддерживает избирательный закон с открытыми списками и будет добиваться его принятия в новом парламенте. Поэтому, не дожидаясь пока его внесут на рассмотрение в парламенте, решила собственным примером поддержать этот принцип на досрочных выборах.

Избирательный список партии возглавил сам Владимир Гройсман. В первую десятку избирательного списка также вошли министр образования Лилия Гриневич, Министр Кабинета Министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапанова, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, заместитель главы Администрации Президента времен президентства Петра Порошенко Сергей Марченко, народный депутат Андрей Тетерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский и народный депутат Виктор Еленский.

Стоит отметить, что под 28 номером идет действующий народный депутат от партии «Народный фронт» Тарас Креминь, а 52 позицию в списке занял Олег Соколик, который ранее занимал должность начальника молодежного управления в Николаеве.

Полный список кандидатов вы можете посмотреть здесь.