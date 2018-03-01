Начальник управления молодежной политики Николаевского горсовета написал заявление об увольнении

Начальник управления молодежной политики Николаевского городского совета Олег Соколик направил исполняющей обязанности городского головы-секретарю городского совета Татьяне Казаковой заявление о своем желании покинуть занимаемую им должность.

Об этом Соколик написал на своей странице в Facebook, передает интернет-журнал NikLife.

«С 15 марта прекращаю работать в управлении молодежной политики. Решение далось нелегко, но думаю, что оно своевременное и нужно давать дорогу молодым управленцам», - написал Олег Соколик.

Помимо заявления, в своем сообщении Олег Соколик отметил, что за практически 3 года работы было много чего сделано. Также он рассчитывает, что незаконченные вопросы и процессы будут доведены до логического завершения.

«Я считаю, главное, что удалось сделать - это показать что молодые люди, которые живут в нашем городе, готовы брать на себя инициативу и ответственность, а не быть пассивными наблюдателями, быть активными и могут рассчитывать на поддержку своих идей и инициатив со стороны органов местного самоуправления», - отметил он.

Напомним, что Казакова назначила новую начальницу управления образования Николаевского горсовета.