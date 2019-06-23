ЦИК подала апелляцию на решение суда по регистрации беглого нардепа Онищенко

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Об этом 23 июня сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, информирует «Украинская правда».

По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

«Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права», - заявили в Центризбиркоме.

Напомним, Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии НАБУ, Онищенко и его приспешники продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.

В прошлом году «Слідство.Інфо» опубликовало фильм-расследование «Клуб книголюбов». В материале говорится о том, как соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.

В переписке, которую получили журналисты, в Верховной Раде продавали не только политически выгодные законопроекты, но и законопроекты, которые облегчали бы ведение бизнеса для них. Журналисты опубликовали переписки Александра Онищенко с членами «Блока Петра Порошенко», в частности, и с первым заместителем председателя фракции Игорем Кононенко. Онищенко был посредником между соратниками Порошенко и Юлией Тимошенко и договаривался о покупке голосов и расчете.

Позже стало известно, что Апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.