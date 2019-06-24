Более 85% жителей Николаева поддерживают роспуск Верховной Рады, - опрос

Большинство жителей Николаева поддерживают решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Так, согласно результатом опроса, 88,3% жителей города (те кто ответили «точно да» и «скорее да») поддерживают роспуск Верховной Рады, в тоже время 7,2% горожан выступают против роспуска парламента, еще 3% опрошенных ответили что им все равно на роспуск ВР и 1,6% горожан затруднились ответить.

Также значительно увеличилось количество тех людей, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении. 45,2% николаевцев ответили, что на данный момент события в стране развиваются в правильном направлении, хотя в марте этого года так считали 15,7% опрошенных.

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 1 по 15 июня по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

Напомним, согласно данным опроса в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа»..