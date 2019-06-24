Зеленский уволил начальника управления СБУ в Крыму

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Александра Шмитько.

Соответствующий указ №424 опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», - говорится в документе.

Напомним, что в 2016 году военная прокуратура проводила обыски в управлении СБУ в Запорожской области, которое тогда возглавлял Шмитько. Как сообщал «Левый берег», тогда задержали трех сотрудников управления по подозрению в получении взятки – дело было связано с Запорожским титано-магниевым комбинатом.

«Источник подчеркнул, что решается вопрос об увольнении начальника УСБУ в Запорожской области Александра Шмитько, супруга которого фигурирует в телефонных разговорах и смс-переписках подозреваемых в коррупции главы Запорожской районной государственной администрации Виктора Щербины и депутата одного из районных советов Запорожской области, известного в уголовном мире по прозвищу «Гриша», - сообщало издание.

Напомним, Зеленский назначил николаевского бизнесмена Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав.