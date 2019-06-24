В «Слуге народа» заявили, что кандидат Алексеенко на 127-м округе – «фейковый» и маскируется под их бренд

В Николаеве обнаружены плакаты с изображениями кандидата Ивана Алексеенко, который выдает себя за представителя партии «Слуга народа».

Об этом сообщила «Команда Зеленского в Николаеве».

Ранее сообщалось, что в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа». В своей предвыборной программе он предлагал решать вопросы не Николаевской, а Киевской области.

Как можно заметить, по дизайну его листовки копируют стиль «Слуги Народа». В партии заявили, что изъяли агитационные материалы и проводят разбирательство.

Также «Команда Зеленского» напоминает, что все фамилии настоящих кандидатов опубликованы на сайте партии и в официальной группе в Facebook.

Стоит добавить, что согласно соцопросу, лидером предвыборной гонки в Николаеве является партия «Слуга народа» - 33,8%. На втором месте в случае объединения в единую политсилу с 15,4% голосов оказался бы «Оппозиционный блок».