Трамп и Путин обсудили Украину на саммите «G-20»

Трамп и Путин встретились на саммите «G-20» в Японии. Они обсудили обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

Об этом сообщил Белый Дом на своей странице в Twitter.

«Президент Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений является взаимным интересом каждой страны и находится в интересах всего мира. Также, они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.» - говорится в сообщении Белого Дома.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

А перед началом полуторачасовой беседы в рамках саммита президент США Дональд Трамп перед камерами попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы. Когда переводчик перевел «запрос» Трампа, Путин засмеялся.

Напомним, как Трамп, на вопрос журналистки о будущей встрече с Путиным, в грубой манере заявил, что их разговор «не ваше дело».