Трамп и Путин обсудили Украину на саммите «G-20»

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Трамп и Путин встретились на саммите «G-20» в Японии. Они обсудили обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

Об этом сообщил Белый Дом на своей странице в Twitter.

«Президент Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений является взаимным интересом каждой страны и находится в интересах всего мира. Также, они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.» - говорится в сообщении Белого Дома.

А перед началом полуторачасовой беседы в рамках саммита президент США Дональд Трамп перед камерами попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы. Когда переводчик перевел «запрос» Трампа, Путин засмеялся.

Напомним, как Трамп, на вопрос журналистки о будущей встрече с Путиным, в грубой манере заявил, что их разговор «не ваше дело».

Владислав Фомин

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