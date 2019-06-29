Верховный суд разрешил партии Саакашвили участвовать в парламентских выборах

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение принято ночью 29 июня, сообщает «Укринформ».

Таким образом, суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил» Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные этой политсилой документы.

«Спорное постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 года №1205 является противоправным и подлежит отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу об удовлетворении иска. Согласно статьи 316 КАС Украины суд апелляционный инстанции оставляет жалобу без удовлетворения Руководствуясь статьями... 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС Украины, Верховный Суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года - без изменений. Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит», – говорится в решении суда.

Таким образом, ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии «Движение новых сил», представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Присутствующие на заседании после объявления решения скандировали «Суду – уважение». Второй номер в списке «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе сообщил, что сегодня днем партия повторно будет подавать документы в ЦИК.

Также Сакварелидзе отметил, что партия «будет доказывать политическую и уголовную вину ЦИК».

Напомним, на заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили. По информации комиссии, внеочередной партийный съезд «Руха новых сил», созванный 10 июня и который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».