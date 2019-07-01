Кандидат на должность главы Одесской ОГА был бизнес-партнером Зеленского, - руководитель Офиса Президента

Андрей Андрейчиков Кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков был бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

Напомним, что кандидатуру Андрейчикова согласовал Кабинет министров, но еще нет указа Президента о его назначении.

- Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо, - говорит глава Офиса Президента. - В каком месте он коллега? Занимался телевизионным бизнесом? – уточнил журналист. - Где-то был в каком-то бизнесе, - сказал Богдан.

Также он отрицает, что кандидат на должность главы Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий является сторонником «русского мира».

- Я не видел, чтобы выступал за «русский мир», может я что-то пропустил. А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы. Что такое губернатор? Это предохранитель, коммуникатор между бизнесом и обществом, регионом и центральной властью. Он должен доносить правильные сигналы, чтобы концентрация власти в регионе не была в одних руках и чтобы эта концентрация не несла какого-то ущерба развитию региона. Мало того, он должен быть рекламным агентством этого региона для международных инвесторов. Эти люди все из бизнеса, образованы, идеологически вписываются в нашу систему координат.