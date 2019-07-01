В Новом Буге после выборов ОТГ мэром остался Лагодиенко

В Новом Буге по результатам выборам в объединенной территориальной громаде городским главой останется действующий мэр Максим Лагодиенко.

Об этом свидетельствует протокол Новобугской территориальной общины, опубликованный в Facebook-группе «ТУТ.інфо Новий Буг».

Согласно подсчетам, на выборах городского головы в этой ОТГ проголосовали 3 тысячи 947 избирателей Нового Буга. Действующий городской голова победил с результатом в 1631 голос. Второе место занял Виталий Крикун, за которого отдали голоса 603 жителя Нового Буга, третье – Валерий Римчук с результатом в 515 голосов.

Напомним, что действующий мэр города Снигиревка Леонид Голобля победил на выборах и занял должность председателя Снигиревской городской территориальной общины.