В Канаде хотят упростить въезд для украинцев, но не для граждан, получивших гражданство РФ в «ЛДНР»

Канада осуждает решение России выдавать паспорта украинцам, проживающим на оккупированных территориях. Кроме этого, Зеленский и Трюдо обсудили возможность внедрения упрощенного въезда граждан Украины в Канаду и наоборот.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«На сегодняшний день Канада будет принимать меры для обеспечения того, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», – говорится в сообщении.

Кроме того, Украина и Канада в ближайшее время планируют подписать соглашение о молодежных обменах, которое даст возможность гражданам двух стран путешествовать по упрощенной процедуре на работу или учебу на срок до одного года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с канадским премьером Джастином Трюдо в Торонто 2 июля.

«В ближайшие месяцы мы планируем заключить украинско-канадское соглашение о мобильности молодежи, которое будет способствовать молодежным обменам. Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать. Получить канадскую визу, как вы знаете, так же сложно, как получить билеты на матч НХЛ. На самом деле я понимаю опасения канадской стороны в вопросах упрощения получения виз, но думаю, мы найдем правильное решение и сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой, потому что мы в первую очередь в этом очень заинтересованы», – сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что данное соглашение позволит гражданам Украины приезжать по упрощенной процедуре на срок до одного года, на учебу и работу, и данный шаг он расценивает как возможность внедрения безвизового режима с Канадой.

Добавим, что во время продуктивных переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо они достигли ряда договоренностей по поддержке нашего государства в оборонной сфере.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР» вмешательством во внутренние дела Украины.