В Одесский порт прибыли корабли НАТО – они примут участие в международных учениях «Си Бриз-2019»

В Одесский порт зашли четыре корабля НАТО. Среди них британский эсминец.

Об этом сообщает издание «Думская».

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был пришвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат «Toronto». За ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 «Duncan». Следом подошли турецкий фрегат «Turgutreis» и румынский «Regele Ferdinand». Их пришвартовали у 22 и 23 причалов.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат «Торонто».

Корабли примут участие в международных учениях «Си Бриз-2019» и будут действовать в составе многонациональных сил.

Напомним, на военном полигоне «Широкий Лан» вблизи Николаева заключительный этап сборов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины завершился бригадными тактическими учениями с боевыми стрельбами.