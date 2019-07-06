В Николаеве обнаружили плакаты кандидата в нардепы, который максируется под «Слугу народа» – даже агитаторы думали, что он от партии Зеленского

В Николаеве снова обнаружены плакаты с изображением кандидата, который маскируется под «Слугу народа».

Об этом сообщается на странице «Команда Зеленского в Николаеве» на Facebook.

В команде также напомнили, что все фамилии настоящих кандидатов размещены на сайте партии, сайте ЦИК и на странице в соцсетя, а также призвали избирателей быть внимательными.

На опубликованной фотографии плакаты и листовки кандидата в нардепы по 128-му одномандатному избирательному округу Спартака Гукасяна, в котором он использовал цветовую гамму «ЗЕ!команды», вместе с характерными ей шрифтами.

Стоит отметить, что сами волонтеры, которые раздают листовки за Гукасяна, уверены, что кандидат представляет партию «Слуга народа», о чем свидетельствует видео предоставленное штабом партии.

На видео мужчина задает парню-агитатору вопрос: «Вы уверены, что он от партии Зеленского идет?» Его ответ был следующим:

- Ну, я так считаю.

После этого ему сказали, что Гукасян баллотируется не от «Слуги народа» и спросили, знал ли он об этом.

- Нет, не знал. Теперь буду знать, ответил «волонтер».

Сам Гукасян в комментарии под постом объяснил это тем, что он давно работал на заводе «Оболонь» и якобы эту цветовую гамму и оформление использовал как «проявление уважения и благодарности» компании.

Напомним, что на Житомирщине скандального экс-«регионала» представили как кандидата от «Слуги народа» – партия из-за этого обратилась в полицию.