Президент Зеленский в Одессе принял участие в праздновании Дня ВМС и наградил моряков

В воскресение, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский с рабочими визитами посетит Одесскую и Луганскую области.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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10:48 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначит нового губернатора в Одесской области через неделю.

– Через неделю будем назначать нового губернатора в Одесской области, – ответил Президент.

При этом на вопрос о том, что у вероятного кандидата на этот пост Андрея Андрейчикова есть связи с партией пророссийского политика Игоря Маркова «Родина», Зеленский ответил, что это не так.

10:39 В ходе выступления Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в РФ украинских военных моряков.

– Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами, - сказал президент.

Зеленский также поприветствовал участников учений «Си Бриз» и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины.

Он указал, что в учениях участвуют около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран мира.

Фото: Думская

10:22 После торжественных речей военнослужащие провели показательные выступления. В частности, были совершены прыжки с парашютами на воду.

10:15 Накануне поездки Президент своими Указами присвоил Военно-морскому лицею, который расположен в Одессе, имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

Также 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве и Одессе, Владимир Зеленский присвоил имя контр-адмирала Михаила Белинского.

Указы были зачитаны во время торжественной церемонии в Одесском морпорту.

10:12 В Одессе Президент Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Военно-морских сил Украины и наградил моряков на одном из причалов Одесского морского вокзала.

После награждения Глава государства отправился канадский фрегат «Торонто», который пришвартован у причала морвокзала, передает kekc.news.

08:45 В Одесской области Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze – 2019.

После этого Глава государства отбудет с рабочей поездкой в Луганскую область, куда также прилетит Президент Европейского совета Дональд Туск.

Владимир Зеленский и Дональд Туск посетят Станицу Луганскую и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил.

Президент Украины также представит нового главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, накануне Владимир Зеленский посетил Закарпатье. В ходе визита он попросил написать заявления на увольнение руководителей четырех западных таможен.