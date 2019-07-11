Президент уволил двух глав райгосадминстраций на Николаевщине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, увольняет ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения, опубликованные на сайте Главы государства.

Распоряжениями №161 и №162 уволены Сергей Танасов с должности главы Березанской РГА и Василий Жосан с должности главы Врадиевской РГА.

Также Президент уволил подобными указами и ряд председателей РГА в других областях. Всех глав райгосадминистраций увольняют в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Сергей Танасов Василий Жосан

Напомним, что 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.

Также напомним, как перед президентскими выборами Сергей Танасов записал видеообращение к Зеленскому со словами: «Не дай Бог, вы станете Президентом».

А вот глава Врадиевской РГА Василий Жосан назвал фейковую публикацию о порноактрисе Саше Грей, которой он поделился, «прикольной» и заявил, что это подготовленная ловушка.