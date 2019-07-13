Зеленский попросит Гройсмана об увольнении главы «Укртрансбезопасности» Ноняка

Президент Владимир Зеленский попросит премьера Владимира Гройсмана уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Об этом он заявил на совещании в Одессе по развитию морских портов, передаёт Укринформ.

Так, и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова заявила о фактах коррупции в системе Укртрансбезопасности.

«У нас есть задокументированные факты о том, что коррумпированные инспекторы Укртрансбезопасности допускают проезд на отремонтированных автотрассах к морским портам Одесской области большегрузных автомобилей… Одесская облгосадминистрация не раз обращала внимание руководства Мининфраструктуры и правоохранителей на соблюдение габаритного контроля перевозчиками, но изменений к лучшему не произошло - за пропуск перегруженного автомобиля платят инспекторам таксу - 1000 гривен», - сказала она.

И.о. председателя ОГА обратилась с просьбой к президенту рассмотреть вопрос сохранения автомобильных дорог на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

В свою очередь заместитель министра инфраструктуры Владимир Лавренюк заявил, что министерство направило три представления в правительство на освобождение Ноняка.

«К сожалению, недавно он был отстранен только на три месяца, пока шло очередное», - сказал Лавренюк.

«Ну раз есть три представления, то я сегодня же позвоню премьер-министру и очень его попрошу - помочь в освобождении господина Ноняка», - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский на совещании в Одессе попросил и.о. главы ГФС уйти в отставку из-за невыполненного обещания.