США намеревается объявить о санкциях Турции за покупку у РФ С-400

В США подготовили пакет санкций против Турции. Ограничительные меры станут ответом на покупку Анкарой российского вооружения, ЗРК противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщает издание «Bloomberg», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседники издания сообщили, что выбран пакет санкций, состоящий из трёх вариантов.

Все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»). Документ предусматривает ограничения в отношении стран, закупающих военную технику у компаний, находящихся в черном списке США.

По словам одного из источников агентства, об ограничениях против Анкары Вашингтон объявит в конце следующей недели.

Паузу в этом вопросе (поставки комплектующих С-400 начались еще 12 июля) собеседник агентства объяснил тем, что США хотят переждать годовщину попытки госпереворота в Турции в 2016 году (она будет отмечаться в ночь с 15-го на 16 июля). Таким образом американские власти, по словам источника, надеются не допустить дальнейших предположений о том, что за произошедшим в 2016-м, как утверждают сторонники турецкого лидера Реджепа Эрдогана, стояли Соединенные Штаты.

Представитель Госдепартамента от комментариев по поводу возможных санкций США против Турции отказалась.

Напомним, в прошлом году в США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже.