Временный глава ГФС сложил свои полномочия по требованию Зеленского – журналист полагает, что он вернется руководить Одесской таможней

И.о. главы ГФС Александр Власов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей главы Государственной фискальной службы.

Заявление Власов опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что 13 июля президент Владимир Зеленский в ходе совещания в Одесском морском торговом порту попросил главу ГФС Александра Власова уйти со своей должности из-за того, что тот не выполнил свое обещание уволить четырех глав таможен в западных областях – двух из них Власов отправил в отпуск.

«Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины. Честь имею, полковник Александр Власов», - сообщил он.

В то же время журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что Власов может вернуться руководить Одесской таможней – именно там он работал до того, как его назначили и.о. главы ГФС.

«Нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС. Как это происходит? На самом деле, в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности в виде назначения на ключевые посты «исполняющих обязанности». Никому неизвестными «и.о.» легко манипулировать, а кадровая работа правительство не беспокоит. Так и в случае с увольнениями в ГФС. Дело в том, что руководители таможни как правило «исполняют обязанности». И увольнение их с должности «и.о.» приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность. И потому Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность... начальника Одесской таможни – главного таможенного хаба страны, где проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта. И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову)», - написал Бутусов.

На сайте одесского управления ГФС Власов значится как руководитель Одесской таможни.

Напомним, что Власов в 1993-1995 годах служил во внутренней безопасности в Николаевской таможне, а затем — в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года занимал должность командира спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом». 5 мая 2017 года возглавил Одесскую таможню (выиграл конкурс).