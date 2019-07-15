«Это недопустимо»: В ГБР заявили, что по делам, в которых фигурирует Порошенко, произошла утечка информации

В Государственном бюро расследовании (ГБР) заявили об утечке информации по делам, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По словам директора ГБР Романа Трубы, во время досудебного расследования произошла утечка информации относительно дел, в которых фигурирует Петр Порошенко.

- Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка, - заявил он.

Сейчас ведомство по данному факту регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

- Последняя неделя политической кампании является испытанием на соблюдение европейских ценностей, среди которых независимость работы правоохранительной системы. Тем не менее, каким бы ни было политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным, - отметил Труба.

Напомним, 15 июля в Киеве сторонники Порошенко, в числе которых действующие нардепы, ворвались в здание ГБР – в ведомстве заявляют о политическом давлении.