Большинство жителей Николаева выступают за проведение досрочных местных выборов – опрос

Большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Так 65,7% горожан уверены в необходимости проведения досрочных выборов в местные советы. Именно столько на вопрос: «Как вы считаете, нужно ли после парламентских выборов провести досрочные выборы в местные советы?» ответили «Точно, да» (49,0%) или «Скорее, да» (16,7%). Не поддерживают проведения досрочных выборов в местные советы 10,7% николаевцев, и 23,6% горожан затруднились ответить на этот вопрос.

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 5 по 13 июля по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

Напомним, что согласно данным соцопроса ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – лидирует «Слуга народа».