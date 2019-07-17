Кабмин уволил и.о. ГФС Власова, которого ранее Зеленский призвал написать заявление

Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

Он отметил, что увольнение будет реализовано с понедельника.

- По ГФС Власов написал заявление об увольнении. Соответствующим образом с понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение принято. До понедельника будет передача дел, и будет выполнять обязанности, потому что ГФС ликвидируется, ее же нет, поэтому ликвидацией будет заниматься один из директоров департамента ГФС. Он в командировке, он возвращается, и с понедельника приступит к исполнению этих обязанностей, - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Власов написал заявление на свое увольнение. Он подчеркнул, что заявление об увольнении написал по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже 15 июля направит заявление в Кабмин.

Отметим, в начале июля Президент потребовал уволить руководителей четырех таможен в западных областях Украины, но двое из них ушли в отпуск, а не были уволены.

- Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, - отреагировал на это Зеленский во время одной из встреч, на которую пришел и.о. главы ГФС.

Власов пообещал написать заявление и действительно сделал это. Впрочем, ему и так предстояло увольнение, так как ГФС находится в процессе ликвидации в связи с реорганизацией на Таможенную и Налоговую службу. Премьер отметил, что ликвидацией будет заниматься руководитель одного из департаментов ГФС.

Напомним, Президент Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться – тот пообещал написать заявление сегодня.