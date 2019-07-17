Я иду в Верховную Раду с законопроектом о «Теплом доме», - Игорь Дятлов

Игорь Дятлов намерен усилить и расширить действие своей программы «Теплый дом» путем принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Согласитесь, если программа показывает, что можно сэкономить на энергоресурсах, значит ею нужно заниматься, - считает он. – Но, к моему глубокому сожалению, ни один народный депутат Украины не захотел заниматься этой программой. Более того, они своими запросами в правоохранительные органы попытались эту программу в Николаеве остановить».

По его словам, остановить программу у нардепов не получилось, потому что большинство николаевцев поддерживают «Теплый дом».

«Я иду в Верховную Раду Украины с законопроектом о программе «Теплый дом» – законопроект о термомодернизации и термосанации, в первую очередь, домов, бюджетных учреждений, то есть наших детских садов, школ, больниц. Чтобы эта программа была принята на всеукраинском уровне», - говорит Игорь Дятлов.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь будет добиваться усиления работы программы именно в Николаеве.

Ранее сообщалось, что жители Большой Коренихи обратились к команде Игоря Дятлова с проблемами, которые исполнительная власть не решала годами.