«Беги, с***а, беги!» - бывший вице-губернатор Шевченко о руководстве Николаевской ОГА

Бывший заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко неоднозначно высказался после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил уволиться первому замглавы ОГА Вячеславу Боню.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Беги с......а! Беги! Правда всегда побеждает!» - заявил Шевченко.
Позднее в комментариях к посту он добавил: «Слава, Саша, Сава... много есть вариантов! Но всем по заслугам!».
Отметим, что Шевченко занимал свою должность, когда главой ОГА была Алексей Савченко. Действующим вице-губернатором Николаевщины является Александр Кушнир.
В комментарии «Преступности.НЕТ» Шевченко ушел от прямого ответа, кого конкретно он имел в виду, и заявил, что нужно читать между строк.
- Вы смотрели фильм «Беги, Лола, беги»? Сегодня посмотрел очень хороший визит Президента в Николаевскую область, мне навеяло такие мысли… Много есть разных моментов, можно было написать «Слава, Саша».
- Т.е. вы адресовали это вашему бывшему коллеге Боню?
- Я адресовал это тому, кто это поймет, и кто это увидит. За ту работу, которая проводилась этими людьми в последние два с половиной года. Если вы можете читать между строк, то вы прочитаете, что на букву «С» начинается много имен, фамилий, - отметил Шевченко.
Напомним, что ранее Шевченко рассказал о возможных нарушениях и коррупции, которые якобы допустило руководство Николаевской ОГА во главе с Савченко, и обещал дать пресс-конференцию по поводу этих нарушений после президентских выборов. Пресс-конференцию Шевченко так и не провел.
- Так сложилось, что господин Савченко, слава Богу, уже не работает в Николаевской области. Теперь не вижу смысла, - говорит Шевченко о пресс-конференции.
- Но ведь нарушения, о которых вы рассказывали, остались.
- Я надеюсь, что новый Президент найдет достойного главу ОГА, достойных заместителей. И сегодняшнее увольнение еще одного заместителя доказывает, что Президент прав, потому что работы не было за это время никакой. Поэтому господин Бонь получил то, что заслужил, - сказал бывший чиновник.