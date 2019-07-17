В Мининфраструктуры намерены сделать часть мостов платными

Министерство инфраструктуры выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика.

О такой инициативе рассказал замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью «Интерфакс-Украина».

- Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский... Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику... Кличко это неоднократно предлагалось. Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд... - пояснил замминистра.

Он также добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

- Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена, - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить 50 млрд евро.

- Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор, - отметил замминистра.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала закон №6766 о строительстве платных дорог в Украине.