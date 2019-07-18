Зеленский во время совещания в Харькове позвонил директору лесхоза из-за вырубки лесов и пригласил его в Офис Президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 17 июля провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Перед началом совещания глава государства осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке леса в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов Президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский. Он также сообщил о давлении на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе. Кроме того, Руслан Чагаровский рассказал о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц.

- У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Уже есть реакция – вчера звонили из НАБУ, – сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Руслан Чагаровский отметил, что его доклад касается самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

- Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков – это более 8 тыс. куб. м древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн грн, – подчеркнул он.

Руководитель лесхоза также добавил, что, по его предварительным оценкам, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

По словам Руслана Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

- Сейчас он самый крупный «черный лесоруб» на Харьковщине... У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти, – отметил он.

Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

- Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять, – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства.

Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Русланом Чагаровским.

- Фамилии – Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди, – подчеркнул Глава государства.

Он также поручил обеспечить безопасность Руслана Чагаровского.

Напомним, Президент Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться – тот пообещал написать заявление сегодня.